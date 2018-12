Per Haftbefehl gesuchter Tiroler ging deutschen Polizisten ins Netz

Kiefersfelden/Innsbruck (APA) - Ein per europäischem Haftbefehl gesuchter Tiroler ist der deutschen Bundespolizei zu Weihnachten ins Netz gegangen. Der 27-Jährige wurde auf der A93 nahe Kiefersfelden in einem Fernreisebus entdeckt, der regelmäßig zwischen Verona und München verkehrt, teilte die Rosenheimer Bundespolizei am Donnerstag mit. In einer Münchner Haftanstalt wartet der Mann jetzt auf seine Auslieferung.

Der 27-Jährige war vom Oberlandesgericht Innsbruck Mitte des Jahres wegen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt worden. Die Strafe trat er aber nicht an.