Frankfurter Rentenmarkt tendiert mit Zuwächsen

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,15 Prozent auf 163,61 Punkte zu. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 0,23 Prozent.

Der Anleihemarkt profitiert von der anhaltenden Unsicherheit an den Finanzmärkten. So sind deutsche Aktienmärkte erneut unter Druck geraten. In den USA ist zudem kein Ende der teilweisen Schließung der Regierungsbehörden in Sicht. Es könne kein Ende geben, wenn es nicht auch eine Mauer an der Grenze zu Mexiko gebe, sagte US-Präsident Donald Trump.

Am Nachmittag stehen Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Es werden Daten zum Verbrauchervertrauen und die Erstanträge auf Arbeitslosenversicherung veröffentlicht. Wegen der Schließung der Regierungsbehörden werden keine Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser veröffentlicht.