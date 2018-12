Neuer Außenminister in Saudi-Arabien ernannt

Istanbul (APA/AFP) - In Saudi-Arabien ist am Donnerstag ein neuer Außenminister ernannt worden. Wie aus einem in Riad veröffentlichten königlichen Dekret hervorgeht, soll Ibrahim al-Assaf den bisherigen Amtsinhaber Adel al-Jubeir ersetzen.

In der Affäre um die Ermordung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi hatte der sprachgewandte langjährige Botschafter in den USA mehrfach Stellung bezogen. Unter anderem verwehrte sich al-Jubeir dagegen, Kronprinz Mohammed bin Salman für die Tat verantwortlich zu machen.

Khashoggi war am 2. Oktober verschwunden, nachdem er das saudiarabische Konsulat in Istanbul betreten hatte. Erst nach wochenlangem internationalen Druck gab die Führung in Riad zu, dass der regierungskritische Journalist von Agenten des Königreichs getötet wurde.