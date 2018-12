Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,33% leichter

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.705,26 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 8,85 Punkten bzw. 0,33 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -2,08 Prozent, FTSE/London -1,05 Prozent und CAC-40/Paris -0,36 Prozent.

Nach festerem Start drehten die meisten europäischen Indizes im Verlauf des Vormittags ins Minus ab. Marktbeobachter verwiesen auf die starke Verunsicherung unter den Anlegern sowie auf die jüngste Berg- und Talfahrt der Börsen in New York und Tokio. Zudem deuten die US-Futures heute auf eine schwächere Eröffnung an der Wall Street hin.

Im weiteren Verlauf könnten aktuelle US-Wirtschaftsdaten neue Impulse liefern. So finden sich unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie das Verbrauchervertrauen auf der Agenda.

Zu den größeren Verlierern unter den Einzelwerten zählten voestalpine, die in einem schwächeren europäischen Rohstoff-Sektor 2,76 Prozent auf 26,07 Euro einbüßten. Zumtobel rutschten 2,93 Prozent ins Minus auf 6,95 Euro und führten damit die Verliererliste im prime market an.

Keine klare Richtung fanden bis dato die heimischen Versorger in einem sehr schwachen europäischen Branchenumfeld. Während Verbund 2,41 Prozent auf 37,22 Euro einbüßten, konnten sich EVN mit plus 1,64 Prozent auf 12,36 Euro etwas von den jüngsten Abschlägen erholen.

Weiterhin gut gesucht zeigten sich Raiffeisen-Papiere mit plus 1,60 Prozent auf 21,64 Euro. Erste Group lagen 0,43 Prozent im Plus bei 28,35 Euro. BAWAG tendierten mit plus 0,23 Prozent auf 35,08 Euro ebenfalls freundlich.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 9.30 Uhr bei 2.748,73 Punkten, das Tagestief lag um etwa 14.00 Uhr bei 2.696,99 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,32 Prozent bei 1.367,90 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market zwölf Titel mit höheren Kursen, 24 mit tieferen und keiner unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 2.681.106 (Vortag: 5.459.809) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 61,610 (131,97) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 456.366 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 13,06 Mio. Euro entspricht.

