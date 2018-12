Fußball: Fan in Italien starb nach Ausschreitungen

Rom (APA/dpa) - Ein 35-jähriger Fußballfan ist bei Ausschreitungen im Umfeld des Spiels zwischen Inter Mailand und dem SSC Napoli von einem Auto überfahren worden und am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Für die Behörden war zunächst unklar, ob die Personen in dem Fahrzeug an den gewalttätigen Auseinandersetzungen am Mittwochabend in Mailand beteiligt waren.

Der später gestorbene Fan gehörte nach Polizeiangaben zu einer Gruppe, die ein Fahrzeug mit Neapel-Anhängern mit Schlägern und Stangen angegriffen hatten. Vier Napoli-Fans wurden dabei verletzt. Die Polizei hat drei Inter-Anhänger festgenommen.