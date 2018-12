Deutscher Ex-Armeechef erwartet Bundeswehr-Abzug aus Afghanistan

Kabul (APA/dpa) - Mit dem möglichen Abzug tausender US-Soldaten aus Afghanistan wäre für den früheren deutschen Armeechef Harald Kujat auch ein Ende des Einsatzes deutscher Truppen am Hindukusch zwingend. „Wenn die Vereinigten Staaten sich bis auf ein Restkontingent aus Afghanistan zurückziehen, gibt es auch für uns keinen Grund mehr, diesen Einsatz fortzusetzen“, sagte Kujat dem „Tagesspiegel“ (Donnerstag).

Wenn zudem Schutz und Unterstützung deutscher Soldaten nicht hundertprozentig gewährleistet sei, müsse die Bundeswehr den Einsatz in Afghanistan beenden, betonte der ehemalige Generalinspekteur der deutschen Bundeswehr. Das stehe „außer Frage.“

Kujat rechnete nicht damit, dass einzelne NATO-Staaten wie etwa Großbritannien ihre Kontingente aufstocken, um den Abzug der US-Soldaten auszugleichen. Derzeit sind im Rahmen des Unterstützungs- und Ausbildungseinsatzes „Resolute Support“ der NATO rund 1.100 deutsche Wehrsoldaten in Afghanistan stationiert. US-Präsident Donald Trump will das aktuelle Kontingent von etwa 14.000 US-Soldaten in Afghanistan stark reduzieren.

Kritisch äußerte sich auch der ehemalige NATO-General Egon Ramms. „Der Truppenabzug würde bedeuten, dass die Amerikaner wesentliche Unterstützungsleistungen für die anderen dort eingesetzten Nationen wie beispielsweise Deutschland nicht mehr leisten könnten“, sagte er dem Radiosender hr-Info. Der Einsatz „Resolute Support“ hätte dann letztendlich „keinen Sinn mehr“. Die Bundeswehr geriete bei einem Teilabzug der US-Truppen in eine schwierige Lage. „Die politische Führung in Deutschland muss dann eine Entscheidung treffen, ob man die Afghanistan-Mission im jetzigen Umfang beibehalten kann“, sagte der frühere Befehlshaber in der für Afghanistan zuständigen NATO-Kommandozentrale.

Ramms äußerte die Befürchtung, dass die islamistischen Taliban oder die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) den Teilabzug nutzen würden, um in Afghanistan Boden zu gewinnen. Trump hatte angekündigt, dass die USA rund die Hälfte ihrer 14.000 Soldaten aus Afghanistan abziehen wollten. Einzelheiten sind bisher unklar.