Nazi-Verbrechen: Polen möchte Täter überstellt bekommen

Warschau (APA/dpa) - Der stellvertretende Generalstaatsanwalt des polnischen Instituts für Nationales Gedenken setzt sich dafür ein, dass Deutschland noch lebende SS-Mitglieder, denen Verbrechen in Polen vorgeworfen werden, an die polnische Justiz überstellt. Dies sei „auf großes Interesse bei der deutschen Behörde gestoßen“, sagte Andrzej Pozorski am Donnerstag der polnischen Nachrichtenagentur PAP.

Die engere Zusammenarbeit wurde demnach bei einem Treffen von Vertretern des polnischen Instituts mit ihren deutschen Kollegen von der Zentralstelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg vereinbart. In Deutschland wurde jahrzehntelang nicht gegen Aufseher von Konzentrationslagern ermittelt, wenn ihnen keine konkrete Straftat vorgeworfen wurde. Erst seit 2011 - mit der Verurteilung von John Demjanjuk - gilt in der Rechtsprechung der Dienst in der Vernichtungsmaschinerie der Konzentrationslager als Beihilfe zum Mord.

Mitte Dezember hatte das Landgericht Frankfurt die Eröffnung eines Verfahrens gegen einen 97-jährigen Ex-KZ-Wachmann im damals besetzten Polen aufgrund von gesundheitsbedingter Verhandlungsunfähigkeit abgelehnt. Die Anklage war auf Nachforschungen der Ludwigsburger Zentralstelle zurückgegangen.

Im Jahr 2019 jährt sich der deutsche Überfall auf Polen und damit der Beginn des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Infolge von Krieg und Besatzung starben in Polen in den Jahren 1939 bis 1945 fast sechs Millionen Menschen, darunter drei Millionen jüdische Bürger. Das war ein Sechstel der damaligen Bevölkerung.