US-Börsen nach Vortagesrally klar schwächer, Dow Jones verliert 1,84%

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Donnerstag im Frühhandel nach der Kursrally am Vortag deutlich tiefer notiert. Die massiven Kursschwankungen gehen an der Wall Street damit unverändert weiter.

Gegen 15.45 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Index um beachtliche 420,60 Einheiten oder 1,84 Prozent auf 22.457,85 Zähler, nachdem er am Mittwoch mit einem Zuwachs von mehr als 1.000 Punkten den stärksten Punktegewinn in seiner Geschichte verbucht hatte. Auf prozentueller Basis war der fünfprozentige Aufschlag das stärkste Plus seit dem März im Jahr 2009.

Der S&P-500 Index rutschte kurz nach Handelsstart 44,90 Punkte oder 1,82 Prozent tiefer auf 2.422,80 Zähler. Der Nasdaq Composite Index fiel 117,89 Punkte oder 1,80 Prozent auf 6.436,47 Einheiten.

Marktteilnehmer verwiesen auf erneute Sorgen vor zusätzlichen Spannungen im Wirtschaftskonflikt zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump prüft Insidern zufolge ein schärferes Vorgehen gegen die beiden chinesischen Telekomfirmen und Netzwerkausrüster Huawei wie auch ZTE. Es gehe darum, den Ausnahmezustand mit Verweis auf Gefahren durch ausländische Kräfte zu erklären, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Ein solcher Erlass durch den Präsidenten würde dazu führen, dass US-Firmen keine Ausrüstung von Huawei und ZTE mehr kaufen dürften.

Auf Unternehmensebene liegt nur eine dünne Meldungslage vor. Papiere von Visa verbilligten sich um 1,8 Prozent. Der Kreditkartenanbieter will den britischen Finanzdienstleister Earthport übernehmen.

Im Dow Jones konnte keiner der 30 vertretenen US-Blue Chips zulegen. Mehr als zweiprozentige Verluste mussten die Aktien von Caterpillar, Chevron, Goldman Sachs und United Technologie hinnehmen.

Im Technologiebereich verbilligten sich Amazon um 2,5 Prozent. Die Aktien der Google-Mutter Alphabet fielen um zwei Prozent. Netflix rutschten 2,2 Prozent tiefer.

In diesem volatilem Umfeld wirkten sich die veröffentlichten Konjunkturzahlen kaum sichtbar aus. In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche wenig verändert. Die Zahl der Anträge sank wie von Volkswirten erwartet um 1.000 auf 216.000. Weiters sind in den USA die Hauspreise im Oktober wie von Experten prognostiziert gestiegen.

