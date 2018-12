Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Mindestens 430 Tote durch Tsunami in Indonesien

Jakarta - In Indonesien in Asien hat es vor einigen Tagen einen starken Tsunami gegeben. Der Tsunami richtete schwere Zerstörungen an und tötete 430 Menschen. Es kann sein, dass es aber noch mehr Tote gibt, denn 160 Menschen werden noch vermisst. Nach diesen Menschen suchen die Rettungs-Mannschaften. Aber starker Regen behindert die Rettungs-Arbeiten. Auslöser des Tsunami war der Vulkan Anak Krakatau. Als er ausbrach, rutschte ein Teil des Vulkans ins Meer und verursachte den Tsunami. Der Vulkan ist noch immer noch aktiv. Er kann jederzeit wieder ausbrechen.

Erklärung: Tsunami

Ein Tsunami ist eine Flutwelle. Meistens entsteht ein Tsunami durch ein Erdbeben auf dem Meeresgrund. Die Flutwelle trifft dann auf die Küste und richtet große Schäden an. Bei einem Tsunami können viele Menschen und Tiere sterben.

Japan will ab Juli wieder Wale fangen

Tokio - Japan wird ab Juli 2019 wieder ganz offiziell Wale fangen und töten. Das ist aber seit 1986 weltweit verboten. Es gibt eine Ausnahme, wenn man Wale für wissenschaftliche Forschung fängt. Bisher hat Japan diese Ausnahme ausgenutzt und Wale angeblich für die Forschung gefangen. Aber in Wirklichkeit wurde das Walfleisch verkauft und gegessen. In Japan ist es ein Teil der Kultur, dass man Walfleisch isst. Früher waren viele Wal-Arten vom Aussterben bedroht. Inzwischen gibt es wieder mehr Wale. Deshalb will Japan wieder Wale fangen.

2018 war kein gutes Jahr für wilde Tiere

Wien - Die Naturschutz-Organisation WWF warnt, dass es weltweit immer mehr bedrohte Tierarten gibt. 2018 gab es in der Natur um 60 Prozent weniger wilde Tiere als noch 1970. Eine Ursache dafür ist die Erderwärmung durch den Klimawandel. Dadurch schrumpft zum Beispiel der Lebensraum von Eisbären. Auch Menschen sind dafür verantwortlich, weil sie viele Tiere jagen oder ihre Lebensräume zerstören. Für einige Tierarten ist es aber besser geworden. Durch strenge Schutz-Maßnahmen gibt es zum Beispiel wieder mehr Tiger und Berg-Gorillas.

Erklärung: Klima-Wandel

Auf der Erde wird es immer wärmer. Das nennt man Erd-Erwärmung oder Klima-Wandel. Durch den Klima-Wandel verändern sich die Temperaturen auf der Erde anders, als die Natur es verkraftet. Schon wenige Grad mehr können schwere Folgen haben. So können zum Beispiel flache Inseln vom Meer überschwemmt werden.

Ein Abenteurer will den Atlantik in einer Tonne überqueren

Bordeaux - Ein Mann aus Frankreich geht auf eine abenteuerliche Reise. Er will in einer Art Tonne den Atlantik überqueren. Sein Fahrzeug ist 3 Meter lang und 2 Meter breit. Der Franzose hat nur wenig Platz in der Tonne. Im Boden dieser Tonne ist ein Fenster. Durch das Fenster kann er während der Fahrt Fische beobachten. Der Mann startete am Mittwoch von einer spanischen Insel im Atlantik. Der Mann will in ungefähr 3 Monaten in der Karibik ankommen. Er weiß jetzt aber noch nicht, wo er genau ankommen wird. Das hängt vom Wind und von den Meeres-Strömungen ab.

Erklärung: Atlantik

Der Atlantik wird auch Atlantischer Ozean genannt. Er ist einer der 7 Weltmeere. Der Atlantik befindet sich zwischen Europa und Afrika im Osten und Amerika im Westen. Der Atlantik ist der zweitgrößte Ozean der Welt. Der größte Ozean ist der Pazifik.

