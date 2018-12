Wiener Rentenmarkt im Späthandel mit Kursgewinnen

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag im Späthandel in allen Laufzeiten Kursgewinne verbucht. Auch der Euro-Bund-Future notierte nach dem langen Weihnachts-Wochenende in der Gewinnzone.

Für Kursgewinne am Anleihenmarkt sorgte heute die Volatilität an den Aktienmärkten. Nach Kurssprüngen vom Vortag an der Wall Street herrscht heute international wieder eher trübe Stimmung. Unter anderem erhöht die teilweise Schließung der öffentlichen Verwaltung in den USA die Unsicherheit unter den Anlegern. Ein Ende des „Shutdown“ ist derzeit nicht in Sicht, Auslöser war der Streit zwischen Demokraten und Republikanern um das Budget für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Am Nachmittag wurden in den USA Daten zu den Häuserpreisen, zum Verbrauchervertrauen sowie zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenversicherung bekanntgegeben. So sind die Hauspreise im Oktober wie erwartet um 0,3 Prozent zum Vormonat gestiegen und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hat sich in der vergangenen Woche kaum verändert.

Das US-Verbrauchervertrauen hat sich indessen im Dezember stärker als erwartet eingetrübt. Der Index fiel von 136,4 auf im November auf 128,1 Punkte, Analysten hatten mit einem Rückgang auf 133,5 Einheiten gerechnet.

Um 16.15 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 163,62 um 26 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (163,36). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 163,68. Das Tageshoch lag bisher bei 163,77, das Tagestief bei 163,16, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 61 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 250.551 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,32 (zuletzt: 1,33) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,48 (0,49) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,17 (-0,16) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,55 (-0,53) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 48 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 31 (31) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 23 (22) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 13 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 104,10 104,67 1,32 104,03 104,48 Bund 28/01 10 0,75 102,39 102,47 0,48 102,3 102,43 Bund 23/03 5 0,00 100,78 100,94 -0,17 100,78 100,78 Bund 20/01 2 3,90 106,88 107,04 -0,55 107 107,03 ~