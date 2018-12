Rohstoffe (Nachmittag) - US-Ölpreis im Verlauf tiefer

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel schwächer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 16.45 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 45,22 Dollar und damit um 2,16 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 53,34 Dollar gehandelt, und damit ebenfalls um gut zwei Prozent tiefer als zuletzt.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung nach den deutlichen Aufschlägen am Vortag. Der gestrige Preissprung wurde von Marktbeobachtern vor allem mit etwas nachlassenden Konjunktursorgen erklärt. An der Wall Street hatte es am Vortag starke Kursaufschläge gegeben. Allerdings tendieren die US-Börsen heute wieder klar im roten Bereich und auch die Risikoaversion der Marktteilnehmer nahm wieder zu.

Nach dem turbulenten Handel an den Weihnachtsfeiertagen sprachen Marktbeobachter zuletzt von einem eher impulsarmen Geschäftsverlauf. Bis zum Wochenende ist aber wieder mit mehr Bewegung zu rechnen. Wegen der Weihnachtsfeiertage werden die Daten zu den Lagerbeständen an Rohöl erst am Freitag veröffentlicht. Am Markt wird mit einem Rückgang gerechnet.

Am späteren Donnerstagnachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.273,24 Dollar und damit leicht höher gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.269,06 Dollar.