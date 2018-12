APA - E U - R A T S V O R S I T Z - Ü B E R B L I C K - 27. Dezember

Van der Bellen würde Brexit-Exit begrüßen - Zwiespältig zu EU-Vorsitz

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen würde einen Exit vom Brexit begrüßen. Großbritannien könne aber nur selbst entscheiden, vielleicht doch in der EU zu bleiben, meinte er im APA-Interview. Für den österreichischen EU-Ratsvorsitz gab es ein zwiespältiges Zeugnis. Van der Bellen lobte explizit das EU-Afrika-Forum, die Fortschritte bei den Budgetverhandlungen und die österreichischen Beamten. Doch bei der Migrationspolitik, einem Schwerpunkt der Ratspräsidentschaft, „sind die EU-Staaten weiter uneins“.

EU-Vorsitz - Minister ziehen positive Bilanz

Wien - Wenige Tage vor dem Ende des österreichischen EU-Ratsvorsitzes haben die Minister eine positive Bilanz ihrer Arbeit gezogen. Die Arbeit ihres Ressorts „war ein voller Erfolg“, teilte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Donnerstag in einer Aussendung mit. Bereits am Samstag hatte Arbeits- und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) eine detaillierte Bilanz vorgelegt. Schramböck berichtete, dass es bei 20 eröffneten Dossiers 13 Einigungen gegeben habe. Besonders betonte sie wichtige Weichenstellungen im Bereich des digitalen Binnenmarkts.

UNHCR bedauert fehlende Fortschritte bei Asylpolitik

Wien - Migration war zwar einer der Schwerpunkte des auslaufenden österreichischen EU-Ratsvorsitzes, „maßgebliche Beschlüsse“ gab es im letzten halben Jahr jedoch nicht, sagte Christoph Pinter, Leiter des Österreich-Büros des UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) im Gespräch mit der APA. Enttäuscht zeigte er sich über fehlende Fortschritte bei der Arbeit an einem gemeinsamen europäischen Asylsystem.

Deutsche Bundeswehr prüft Anwerbung von EU-Ausländern

Berlin - Die Deutsche Bundeswehr prüft die Anwerbung von EU-Ausländern. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Donnerstag, EU-Bürger seien für spezielle Tätigkeiten „eine Option“. „Wir reden hier beispielsweise von Ärzten oder IT-Spezialisten“, erläuterte der ranghöchste Militär. Die internen Planspiele sind Berichten zufolge so weit fortgeschritten, dass die deutsche Bundesregierung bereits EU-Partner konsultiert hat. Die meisten Staaten, insbesondere aus Osteuropa, reagierten aber zurückhaltend.

Rumänien startet EU-Ratsvorsitz mit neuer Attacke gegen Justizsystem

Bukarest - In Rumänien scheint die Regierung unter Ministerpräsidentin Viorica Dancila trotz der in wenigen Tagen anstehenden Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft nicht gewillt, ihre Angriffe auf das Justizsystem einzustellen. Wie Justizminister Tudorel Toader am Donnerstag bekannt gab, hat er bei Staatschef Klaus Johannis abermals die Abberufung des amtierenden Generalstaatsanwalts Augustin Lazar beantragt. Zudem teilte Toader mit, auch auf der Ernennung der von Präsident Johannis bereits offiziell abgelehnten umstrittenen Provinzstaatsanwältin Adina Florea zur neuen Chefermittlerin der Antikorruptionsbehörde DNA zu bestehen. Die Bestellung war im Herbst vom Justizrat des Landes abgelehnt worden.

EU verurteilt israelische Genehmigungen für Siedlungsbau

Brüssel - Die EU hat scharfe Kritik an neuen israelischen Genehmigungen für Siedlerwohnungen im Westjordanland geübt. Jegliche Siedlungsaktivität in dem Gebiet sei nach internationalem Recht illegal und untergrabe die Pläne für eine Zwei-Staaten-Lösung und eine langfristige Friedensperspektive, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini am Donnerstag. Israel hatte Berichten zufolge zuvor den Bau von mehr als 2.000 neuen Siedlerwohnungen in den Palästinensergebieten genehmigt.