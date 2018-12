Deutsche Bundeswehr 2 - Österreicher dürfen nicht in fremde Armeen

Wien/Berlin (APA) - Deutschland wäre nicht der erste EU-Staat, der seine Armee für Bürger anderer Unionsstaaten öffnet. In Belgien, Dänemark, Irland oder Luxemburg können EU-Bürger in die Armee aufgenommen werden, wobei es meist zusätzliche Erfordernisse wie Sprachkenntnisse oder einen längeren Aufenthalt im Land gibt. Österreicher verlieren beim Eintritt in einen fremden Militärdienst ihre Staatsbürgerschaft.

„Einem Staatsbürger, der freiwillig in den Militärdienst eines fremden Staates tritt, ist die Staatsbürgerschaft zu entziehen“, heißt es in Paragraf 32 des österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetzes. Um Österreichern einen Dienst in der deutschen Bundeswehr zu ermöglichen, müsste wohl das österreichische Staatsbürgerschaftsgesetz geändert werden, was nach Ansicht von Beobachtern wenig wahrscheinlich ist.