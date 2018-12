Zug schleifte Auto nach Kollision in OÖ 72 Meter mit - Fahrer tot

Uttendorf (APA) - Ein Zug der Mattigtalbahn hat am Donnerstag in Uttendorf (Bezirk Braunau) einen Kleintransporter nach einer Kollision 72 Meter mitgeschleift. Der 21-jährige Autofahrer dürfte die Stopptafeln bei dem unbeschrankten Bahnübergang in Helpfau übersehen haben. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren inneren Verletzungen, berichtete die oö. Polizei.

Der gebürtige Türke aus Wels fuhr um 12.10 Uhr auf der Sonnleitner Landesstraße (L1039) Richtung Maria Schmolln, als es zu dem Zusammenstoß mit der Mattigtalbahn nach Braunau kam. Die Puffer der Lok bohrten sich im rechten Winkel in die Beifahrerseite des Wagens. Nach 72 Metern kam der Zug zum Stehen, das Personal eilte zu dem Fahrzeuglenker und leistete sofort Erste Hilfe. Doch auch die Reanimation durch den Notarzt scheiterte.