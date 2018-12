Börse London schließt tiefrot, FTSE-100 verliert 1,52 Prozent

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem schwachen internationalen Börsenumfeld mit massiven Verlusten geschlossen. Vor allem die erneute Talfahrt an der Wall Street belastete europaweit die Aktienkurse, nachdem der Dow Jones am Vortag noch einen Rekordpunktegewinn verbucht hatte.

Der FTSE-100 Index schloss bei 6.584,68 Punkten und einem satten Minus von 101,31 Einheiten oder 1,52 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 16 Gewinner und 85 Verlierer gegenüber.

Aktie des Tages war in London Earthport. Die Aktien den Finanzdienstleisters schossen in London nach einem Übernahmeangebot um massive 279 Prozent auf 28,20 Pence nach oben. Der Kreditkartenanbieter Visa will das Unternehmen für 30 Pence je Aktie übernehmen.

Unter Verkaufsdruck standen Micro Focus mit einem Abschlag von 5,2 Prozent. Mehr als vierprozentige Verluste mussten jeweils SSE und AstraZeneca verbuchen. Kursrückgänge jeweils über der 3-Prozent-Marke gab es zudem bei National Grid, Reckitt Benckiser, Centrica, Ashtead, Wood Group, Rentokil Initial und Tui zu sehen.

Zulegen konnten hingegen die als defensiv geltenden Aktien von Minenunternehmen. Die Papiere von Randgold Resources steigerten sich um 2,9 Prozent. Fresnillo verbuchten einen Kurszuwachs von 3,9 Prozent.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA324 2018-12-27/18:18