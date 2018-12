Frankreich ermittelt gegen mutmaßlichen Jihadisten Cherif

Paris (APA/dpa) - Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen den im nordostafrikanischen Dschibuti festgenommenen mutmaßlichen Jihadisten Peter Cherif eingeleitet. Der Verdächtige sei in Untersuchungshaft, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend. Gegen ihn werde wegen wiederholter Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt.

Cherif wurde am Samstag nach Frankreich ausgeliefert, nachdem er kurz zuvor in Dschibuti festgenommen worden war. Der Mann soll nach übereinstimmenden französischen Medienberichten enge Verbindungen zu Cherif und Said Kouachi gehabt haben, denen der islamistische Terroranschlag auf die Redaktion des Pariser Satiremagazins „Charlie Hebdo“ vorgeworfen wird. Er gehört aber nach früheren Justizangaben nicht zu den Verdächtigen, die wegen der Anschlagsserie vom Jänner 2015 mit zusammen 17 Toten künftig vor Gericht gestellt werden könnten.

Das nun eingeleitete Verfahren könnte zu einem Strafprozess führen, falls die Ermittlungsrichter am Ende ausreichend Beweise gegen den 36-Jährigen sehen. Andernfalls könnten sie das Verfahren einstellen. Medienberichten zufolge floh Cherif vor sieben Jahren während eines Prozesses aus Frankreich. Er sei damals zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, weil er 2004 im Irak gekämpft haben soll. Zeitweilig soll er sich im Jemen aufgehalten haben.