Das war das Medienjahr 2018 - FPÖ versus Küniglberg 1

Wien (APA) - Mit 2018 geht ein durchaus politisches Medienjahr zu Ende, wenn auch die Medienpolitik der Regierung noch ein gemächliches Tempo anschlug. Vor allem das Medienverständnis in den Reihen der Vizekanzler-Partei FPÖ sorgte im ersten Jahr der neuen Koalition für Irritationen, häufige Zielscheibe war der ORF. Offizielles Highlight war die Medienenquete im Juni.

Von Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) war das zweitägige Event als ein Startschuss für einen breiten medienpolitischen Diskurs ausgerufen worden. Inhaltliche Vorgaben kamen von Blümel nicht, außer: Der heimische Medienmarkt müsse kooperativer werden, insbesondere der ORF solle sich als Partner, auch der Privatsender, positionieren. Einmal mehr als die Erzfeinde der Mediennation firmierten dabei die internationalen Konzerne Google, Facebook und auch Amazon.

Nach der Enquete machte sich zwar allerorten Zufriedenheit breit, konkrete Pläne legte die Regierung bisher aber nicht vor. Eine Reform des ORF-Gesetzes steht an, das ist klar. Wie sie aussehen soll, blieb bis Jahresende Gegenstand von Spekulationen. Vor allem auch, was die künftige Finanzierung des Öffentlich-rechtlichen betrifft. Die war auch Thema eines Volksbegehrens: Die Christliche Partei Österreichs (CPÖ) sammelte 320.239 Unterschriften gegen die Gebühren und schaffte es so, dass ihr Anliegen im Nationalrat diskutiert wurde.

Wohlwollend unterstützt von der FPÖ, die auch heuer wieder die Forderung nach einer Abschaffung der „Zwangsgebühren“ erklingen ließ. Nicht die einzige Offensive von blauer Seite Richtung Küniglberg. Ein Beitrag des ORF Tirol zum Landtagswahlkampf, bei dem danach das Landesstudio und auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz Fehler eingestanden, brachte die FPÖ in Rage. Ein Höhepunkt der blauen Attacken war ein Facebook-Posting von Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache, in dem er den ORF und auch „Zeit im Bild 2“-Moderator Armin Wolf der Lüge bezichtigte. Man verglich sich später, Strache entschuldigte sich öffentlich.

Der freiheitliche Stiftungsrat Norbert Steger sorgte ebenfalls für Entrüstungsstürme. Er bezeichnet kritisch fragende ORF-Journalisten schon mal gerne als unbotmäßig. Da ihm die Berichterstattung über die Ungarn-Wahl missfiel, stellte er die Kündigung von Auslandskorrespondenten in den Raum. Das fand sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen „besorgniserregend“.

Steger wurde nach einiger Aufregung aber dann doch zum Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats gekürt. Denn die ORF-Gremien konstituierten sich 2018 planmäßig neu, und entsprechend der neuen Zusammensetzung von Nationalrat und Regierung kommt die ÖVP im Stiftungsrat nun auf 15 von 35 Mitgliedern, die FPÖ auf 8.

Zu befinden hatte das oberste ORF-Aufsichtsgremium heuer einmal mehr über den ORF-Standort. Es wurde „Plan B“, das Alternativszenario am Küniglberg, das keine Umwidmungen erfordert und Ö1 und FM4 nach Hietzing bringen soll.

Umgesetzt wurde 2018 die Neustrukturierung von ORF eins und ORF 2 als „Channel“. Channelmanager sind Lisa Totzauer und Alexander Hofer, Chefredakteure Werner Geier und Matthias Schrom. Ganz ohne politisches Getöse gingen diese Entscheidungen auch nicht vonstatten, Hofer will nicht als ÖVP-nahe gelten, Schrom musste sich gegen eine blaue Punzierung wehren. Die Channelmanager leiteten indes erste Reformschritte ein.

Beim Bieten um die Live-Rechte an der Österreichischen Fußballbundesliga musste sich der ORF heuer dem Pay-TV-Sender Sky geschlagen geben. Auf Spekulationen über daraus resultierende Reichweitenverluste für die Ligen-Partien reagierte die Regierung mit wohlinszenierten Überlegungen, diese auf die sogenannte „Schutzliste“ im Fernseh-Exklusivrechtegesetz zu setzen. Bei den meisten Fernseh-Sendern und der Bundesliga hält sich die Begeisterung darüber in engen Grenzen.