Übersicht über die Filmstarts der Woche

Wien (APA) - Ab 1. Jänner

~ FEUERWEHRMANN S - PLÖTZLICH FILMHELD! GB 2018 62 min Regie: Gary Andrews www.feuerwehrmannsam-derfilm.de DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA046 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ So schnell lässt sich ein Held wie der Feuerwehrmann Sam nicht aus der Ruhe bringen. Selbst dann nicht, als ein brennender Tanklastwagen auf Sams Heimatort Pontypandy zurast - die Bremsen des Lasters haben ihren Geist aufgegeben. Sam bringt die brenzlige Situation wieder unter Kontrolle. Dass er im Zuge der spektakulären Rettungsaktion von einem Filmemacher dazu auserkoren wird, die Hauptrolle in dessen neuem Film zu spielen, gefällt Sam zunächst kaum. Er macht dann aber doch mit bei den Dreharbeiten. Sams drittes Kinoabenteuer wartet auf mit einer kinderfreundlichen Länge von nur gut einer Stunde. Der animierte Film geht zurück auf eine, in den 80er-Jahren erdachte TV-Serie.

(Hinweis: Offizieller Starttermin ist der 5. Jänner, am Neujahrstag ist der Film aber bereits in knapp 40 Kinos landesweit zu sehen.)

Ab 4. Jänner:

~ COLETTE GB/USA/H 2018 111 min Regie: Wash Westmoreland Mit: Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw, Denise Gough, Robert Pugh www.filmladen.at/film/colette; www.bleeckerstreetmedia.com/colette DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA047 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Keira Knightley (33, „Stolz und Vorurteil“) zeigt sich in ihrer neuesten Rolle als Literatin, die Tabus bricht. In „Colette“ mimt sie die gleichnamige französische Schriftstellerin Sidonie Gabrielle Colette (1873-1954), die zu den bedeutendsten ihrer Zeit gehörte. Colette schreibt eine mehr als erfolgreiche Buchreihe, die ihr Mann aber unter seinen Namen veröffentlicht. Mit der Zeit emanzipiert sich die junge Frau und geht ihren eigenen Weg. Dabei bricht sie auch jede Menge gesellschaftliche Normen.

~ GIRL B/N 2018 105 min Regie: Lukas Dhont Mit: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen Govaerts, Katelijne Damen www.thimfilm.at/Filmdetail/girl DIE APA HAT HEUTE, FREITAG, UNTER APA048 EINE AUSFÜHRLICHE FILMKRITIK VERSENDET ~ Die fast 16-jährige Lara (Victor Polster) träumt den Traum vieler Mädchen: Sie will Ballerina werden. Nachdem sie an einer renommierten Akademie aufgenommen wurde, zieht sie mit ihrem Vater und dem kleinen Bruder nach Brüssel. Mit unerbittlichem Ehrgeiz kämpft sie für die Tanzkarriere, obwohl sie es viel schwerer hat als ihre Konkurrentinnen. Lara wurde nämlich als Bub geboren, sehnt sich nach einem weiblichen Körper und bereitet sich mit einer Hormonbehandlung hoffnungsvoll auf die für sie so wichtige Operation vor. Der Film „Girl“, das Langfilmdebüt des belgischen Regisseur Lukas Dhont, erzählt von der Pubertät eines Transgender-Mädchens. Eine mitfühlende Coming-of-Age-Geschichte mit erschwerten Bedingungen. Beim Filmfestival in Cannes und beim Europäischen Filmpreis wurde „Girl“ als bester Debütfilm ausgezeichnet.

~ LE GRAND BAL - DAS GROSSE TANZFEST F 2018 90 min Regie: Laetitia Carton http://verleih.polyfilm.at/LeGrandBal/index.html ~ Der Tanz als Fest des Lebens, als Exzess seiner Anhänger. Regisseurin Laetitia Carton widmet sich in ihrem Dokumentarfilm „Le Grand Bal“ jener verrückten Gemeinde von rund 2.000 Tanzbegeisterten, die sich jeden Sommer aus ganz Europa in eine kleine Stadt in der französischen Auvergne aufmacht. Dort tanzen sie sieben Tage und acht Nächte lang praktisch ohne Pause, sie verlieren das Gefühl für die Zeit und überwinden die Müdigkeit.