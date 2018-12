Wiener Aktienmarkt vorbörslich freundlich erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Freitag mit freundlicher Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund 17 Punkte über dem Schluss-Stand vom Donnerstag (2.681,25) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.659,00 und 2.712,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 2.700,00 Punkten aus.

Ob sich ein positiver Auftakt am letzten Handelstag in diesem Jahr als nachhaltig erweisen wird, bleibt abzuwarten. Zwar geben die US-Börsen positive Vorgaben, allerdings präsentierten sie eine wahre Achterbahn der Kurse. Auch heute könnte sich der heimische Markt mit großer Volatilität zeigen.

Rund ein Fünftel hat das heimische Barometer im ablaufenden Jahr an Wert verloren. Am Donnerstag hatte der ATX bei 2.681,25 Punkten geschlossen. Das Jahreshoch lag Ende Jänner noch mehr als 1.000 Punkte darüber bei 3.700 Einheiten. Am kommenden Montag bleibt die Wiener Börse geschlossen.

Nachrichten bleiben am heimischen Markt dünn gesät. Zieht man aufs Jahr gesehen Bilanz, präsentieren sich die Aktien der voestalpine mit einem Jahresverlust von mehr als 48 Prozent als größte Kursverlierer im ATX. Im breiter gestreuten prime market der Wiener Börse schreiben Semperit mit rund minus 56 Prozent das größte Minus.

Der mit Abstand beste Performer im ATX war dagegen der Verbund, die Titel des Stromversorgers legten im Jahresverlauf satte 81 Prozent zu. Am Donnerstag hatten die Aktien noch 4,72 Prozent abgegeben. Anleger dürften hier Kasse gemacht haben.

Zu den größeren Verlierern unter den Einzelwerten am Vortag zählten voestalpine, die in einem schwächeren europäischen Rohstoff-Sektor 2,87 Prozent auf 26,04 Euro abrutschten. Zumtobel büßten 3,91 Prozent auf 6,88 Euro ein und s Immo mussten ein Minus von 3,46 Prozent auf 13,94 Euro verbuchen.

Die größten Kursgewinner im prime market am Donnerstag:

~ Rosenbauer +1,88% 32,50 Euro EVN +1,32% 12,32 Euro Raiffeisen +1,08% 21,53 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Donnerstag:

~ Verbund -4,72% 36,34 Euro Zumtobel -3,91% 6,88 Euro s Immo -3,46% 13,94 Euro ~

