Europas Leitbörsen zur Eröffnung mit Gewinnen erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Leitbörsen dürften am Freitag mit Zugewinnen in die Börsensitzung starten. Sowohl der Euro-Stoxx-50 als auch der deutsche DAX signalisierten Zugewinne im Frühhandel, nachdem am Vortag seitens der europäischen Indizes herbe Verlusten verbucht worden waren. Ob sich diese Tendenz in den kommenden Stunden als nachhaltig erweisen wird, bleibt abzuwarten.

Heute dürfte Rückenwind aus den USA die Märkte diesseits des Atlantiks erreichen. Der Dow Jones Industrial hatte am Donnerstag zunächst gut die Hälfte seiner 5-prozentigen Mittwochsgewinne wieder abgegeben. Letztlich legten die Anleger aber in ihrem hektischen Treiben erneut den Schalter um und trieben den US-Leitindex noch spät in die Gewinnzone.

Am letzten Handelstag des Jahres für den DAX endet der XETRA-Handel in Frankfurt an diesem Freitag bereits mit der Schlussauktion um 14.00 Uhr. Dann wird der deutsche Leitindex wohl sein erstes Verlustjahr seit 2011 schreiben: Derzeit notiert er mehr als 19 Prozent tiefer als Ende 2017. Nach einem Rekordstand von 13.596 Punkten im Jänner haben ihm Zinsangst, politische Krisen und Konjunktursorgen vor allem in der zweiten Jahreshälfte deutlich zugesetzt.

