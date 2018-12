Grazer Prozess um „Staatenbund“ vor dem Abschluss

Graz (APA) - Im Grazer Prozess um 14 „Staatsverweigerer“ wird für Ende Jänner nach drei Monaten Verhandlung ein Urteil erwartet. Den Beschuldigten wurde teilweise versuchte Bestimmung zum Hochverrat vorgeworfen, was im Falle einer Verurteilung mehrjährige Haft bedeuten würde. Die Hauptangeklagten hielten an ihrer Überzeugung fest, bei anderen wurde ein Abrücken von den eigenwilligen Vorstellungen sichtbar.

„Hochverrat“ ist ein Delikt, das normalerweise in österreichischen Gerichten kaum angeklagt wird. Das Strafgesetzbuch beschreibt es folgendermaßen: „Wer es unternimmt, mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt die Verfassung der Republik Österreich oder eines ihrer Bundesländer zu ändern oder ein zur Republik Österreich gehörendes Gebiet abzutrennen, ist mit Freiheitsstrafe von zehn bis zu zwanzig Jahren zu bestrafen“, und das Ganze gilt auch für einen Versuch. Die Beschuldigten hatten ja - so die Anklage - einen eigenen Staat gegründet, indem sie die einzelnen Bundesländer in „Staaten“ mit eigenen Präsidenten umwandelten.

Die Chefin des Vereins, die „Präsidentin der Steiermark“, ist auch das Oberhaupt des „Staatenbundes“. Sie erhielt ihre „Ausbildung“ bei den deutschen Reichsbürgern und setzte deren Ideen in Österreich um. Vor Gericht erzählte die Oststeirerin, wie der neue „Staat“ von „Menschen aus Fleisch und Blut“ gegründet wurde. Sie als Regierungschefin verstaatliche Bundesheer, Polizei und Gericht sowie Banken und zahlreiche Behörden, die ihrer Meinung nach in Wirklichkeit nur Firmen seien. Sie schrieb zuhause Haftbefehle gegen Regierungsmitglieder, die das Bundesheer exekutieren sollte - was letztlich nur zu ihrer eigenen Verhaftung führte.

Eifrig unterstützt wurde sie von einem 71-jährigen Ex-Gendarm, der es als seine Aufgabe ansah, sie zu „beschützen.“ Er zeigte eine gewisse Fixierung auf die Alliierten, über die er immer wieder sprach. Es waren auch die Auflagen der Alliierten nach Kriegsende gewesen, die ihn interessiert und zum „Staatenbund“ getrieben hätten, weil das dort angeblich Thema war.

Zu den Ideen der Präsidentin gehörte auch die Einführung des Landbuchs, das nach ihrer Ideologie das Grundbuch ersetzen sollte. Ein Eintrag kostete 100 Euro und sollte vor Exekutionen durch den Staat Österreich schützen, weil nunmehr der „Staatenbund“ Eigentümer sei. Dass dem nicht so war, mussten einige Anhänger der unermüdlich lächelnden Oststeirerin schmerzlich erfahren, als ihre Häuser plötzlich weg waren. Ähnlich lief es mit den eigenen Kfz-Kennzeichen, die auch niemanden schützten, sondern nur zu Verwaltungsstrafen führten.

Im Laufe der Verhandlung, die am 15. Oktober begonnen hatte, ließ nicht nur das Zuschauerinteresse merklich nach. Außer dem harten Kern des „Staatenbundes“ - vier Angeklagte befinden sich seit April 2017 in Untersuchungshaft - zeigten sich einige Beschuldigte schon nicht mehr so überzeugt von den Ideen. Sie beharrten nicht mehr darauf, vor jeder Befragung ihr Sprüchlein „Ich bin X. aus der Familie Y., ein Mensch aus Fleisch und Blut“ aufzusagen, sondern gaben sich teilweise sehr kooperativ - und merklich desillusioniert.

Die Verhandlung wurde nach zwei Monaten am 19. Dezember bis 21. Jänner vertagt. Dann sollen die Verlesungen beginnen. Nach den Plädoyers soll es nach Angaben des Gerichts und der Staatsanwaltschaft am 23. oder 24. Jänner ein Urteil geben.