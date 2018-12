Börse Tokio schließt am letzten Handelstag des Jahres schwächer

Tokio (APA) - Der Nikkei-225 hat an seinem letzten Handelstag eines schwachen Aktienjahres nachgegeben. Angesichts der weiter anhaltenden internationalen Handelsstreitigkeiten fiel der japanische Leitindex am Freitag um 0,31 Prozent auf 20.014,77 Punkte. Damit ergibt sich für das Tokioter Börsenbarometer ein Jahresminus von mehr als zehn Prozent, womit der Nikkei auf Jahressicht erstmalig seit 2011 wieder mit Abschlägen schloss. Der marktbereitere Topix Index fiel am heutigen Freitag um 0,50 Prozent auf 1.494,09 Einheiten.

In dieser letzten Handelswoche des Jahres erlebten die Anleger in Tokio die stärksten Kursschwankungen seit Ende 2016. Viele Investoren sind nervös und befürchten eine Konjunkturabkühlung. Hinzu kam der überwiegend dünne Handel, der größere Kursausschläge begünstigt.

Dass die Industrieproduktion im November nicht so stark gesunken ist wie erwartet, rückte in den Hintergrund. Im Monatsvergleich habe es bei der Produktion einen Rückgang um 1,1 Prozent gegeben, teilte das japanische Wirtschaftsministerium mit. Analysten waren von einem Minus von 1,5 Prozent ausgegangen. Der Produktionsdämpfer folgte auf einen starken Vormonat. Im Oktober war die Industrieproduktion noch um 2,9 Prozent im Monatsvergleich gestiegen.

Unternehmensseitig rückten die Papiere von Nissan in den Vordergrund. Der japanische Autobauer muss einem Insider zufolge seine Produktion in China in den kommenden Monaten reduzieren. Zwischen Dezember und Februar würden rund 30.000 Wagen weniger gebaut, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Dies hänge mit der gesunkenen Nachfrage auf dem weltgrößten Automarkt zusammen. Die Aktien des Konzerns gaben um 0,51 Prozent nach.

~ ISIN XC0009692440 ~ APA079 2018-12-28/09:16