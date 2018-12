Wiener Börse startet letzten Handelstag heuer höher - ATX steigt 0,6%

Wien (APA) - Der Wiener Aktienmarkt hat den letzten Handelstag in diesem Jahr freundlich begonnen. Allerdings fürchten Marktteilnehmer nach einer Achterbahn der Kurse an den US-Börsen in den vergangenen zwei Tagen eine größere Volatilität. Am kommenden Montag bleibt die Wiener Börse geschlossen.

Der heimische Leitindex ATX notierte am Freitag um 9.15 Uhr bei 2.697,34 Zählern um 16,09 Punkte oder 0,60 Prozent höher. Bisher wurden 205.260 (Vortag: 386.750) Aktien gehandelt (Einfachzählung). Mehr als ein Fünftel hat das heimische Barometer im ablaufenden Jahr an Wert verloren. Am Donnerstag hatte der ATX bei 2.681,25 Punkten geschlossen. Das Jahreshoch lag Ende Jänner noch mehr als 1.000 Punkte darüber bei 3.700 Einheiten.

An die Spitze des ATX Prime stiegen die Aktien von Schoeller-Bleckmann mit einem Plus von 2,71 Prozent. Gestiegene Ölpreise könnten hier befügelt haben. Auch OMV legten um 1,30 Prozent zu.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA085 2018-12-28/09:23