Springmesser und Schlagstock im Auto: Salzburger in Bayern angezeigt

Laufen/Freilassing/Salzburg (APA) - Die deutsche Bundespolizei hat am späten Donnerstagabend bei einem 17-jährigen Salzburger in Laufen (Bayern) ein verbotenes Springmesser und einen Teleskopschlagstock beschlagnahmt. Der junge Autolenker war zuvor bei einer Fahrzeugkontrolle angehalten worden. Dabei entdeckten die Fahnder die Waffen in der Seitenablage des Wagens.

Da der Schlagstock laut dem deutschen Waffengesetz ein verbotener Gegenstand ist und die Klinge des Messers deutlich länger war als erlaubt, musste der Bursche den Beamten zur Dienststelle nach Freilassing folgen. Außerdem verständigten die Polizisten die Mutter des 17-Jährigen, die ihren Sohn abholte. Der Junior wird nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz angezeigt.