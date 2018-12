Mehrere Fahrerfluchtunfälle auf Vorarlberger Pisten

Lech/Damüls (APA) - Zwei Wintersportler sind bei Unfällen auf Vorarlbergs Pisten, wobei Fahrerflucht begangen wurde, schwer verletzt worden. Die Polizei suchte nach den Beteiligten, die sich einfach aus dem Staub gemacht haben, und bat um Hilfe eventueller Zeugen.

Eine 61 Jahre alte Skifahrerin wurde in Lech auf der blauen Piste im sogenannten Felpl von einer vermutlich 14 bis 16 Jahre alten Skifahrerin umgefahren. Diese hatte die Frau bei der Abfahrt von hinten touchiert, war ebenfalls gestürzt, dann aber weitergefahren, ohne sich um die am Boden liegenden Frau zu kümmern. Diese wurde mit schweren Verletzungen von der Pistenrettung ins Tal gebracht. Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Lech unter der Telefonnummer 059/133-8105 erbeten.

In Damüls im Bregenzerwald wurde ein 63 Jahre alter Snowboarder mit dem Notarzthubschrauber geborgen, nachdem er von der Piste abgekommen und mit dem Kopf gegen einen Holzpfahl der Absturzsicherung geprallt war. Laut Polizeiangaben soll der Mann, bei dem ein Helm Schlimmeres verhinderte, von einem unbekannten Skifahrer von der Piste gedrängt worden sein. Zeugen sollten sich bei der Polizeiinspektion Dornbirn 059/133-8140 melden.

Bereits am Stefanitag war es in Lech zu einem weiteren Unfall gekommen, bei dem sich Beteiligte rücksichtslos aus dem Staub gemacht hatten. Zunächst war eine 26-Jährige ohne Fremdeinwirkung in der Madloch-Kompression gestürzt und vorerst unverletzt geblieben. Als sie gerade wieder aufgestanden war, fuhr sie eine von oben kommende Skifahrerin nieder und sie stürzte erneut. In weiterer Folge kamen mehrere Wintersportler mit hohem Tempo vorbei, wobei mindestens eine Person gegen die am Boden liegende Frau gefahren ist. Die Wintersportlerin erlitt erhebliche Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen.