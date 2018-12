Sea Watch-Schiff will 75 Migranten vor Libyen retten

Rom (APA) - Das Schiff der deutschen NGO Sea Watch, das am Samstag 33 Migranten vor der libyschen Küste gerettet hat, ist wieder Richtung Libyen unterwegs, um einem Flüchtlingsboot mit circa 75 Personen an Bord Hilfe zu leisten. Dies berichtete Sea Watch per Twitter.

Die genaue Position des Schlauchbootes in Seenot sei noch unklar, hieß es. Libysche Rettungskräfte seien nicht erreichbar. „Es ist absurd und grausam, dass sich so etwas vor Europas Toren abspielt“, so die NGO.

Die Hilfsorganisation ist weiterhin auf der Suche nach einem Hafen für die 33 Migranten, die am Samstag gerettet wurden. Fünf EU-Länder - Italien, Malta, Spanien, die Niederlande und Deutschland - lehnten bisher die Aufnahme der Flüchtlinge ab, zu denen drei Kinder und vier unbegleitete Minderjährige zählen.