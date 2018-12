Syrische Armee marschiert in nördlicher Stadt Manbij ein

Damaskus (APA/AFP) - Die syrische Armee ist am Freitag in die nördliche Stadt Manbij einmarschiert. Das teilte ein Armeesprecher im Staatsfernsehen mit. Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem die syrischen Kurden die Regierung in Damaskus um Beistand gegen die Türkei gebeten hatten.