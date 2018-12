Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis legt nach Auf und Ab wieder zu

Wien (APA) - Die Ölpreise haben ihre Berg- und Talfahrt der vergangenen Handelstage am Freitag fortgesetzt und kurz vor dem Wochenende wieder zugelegt. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 53,82 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Donnerstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 52,16 Dollar. Auf Jahressicht bedeutet das ein Minus von über 19 Prozent.

Ähnlich wie an den Aktienmärkten gab es auch bei den Ölpreisen im Verlauf der Weihnachtsfeiertage starke Kursbewegungen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern werden die Notierungen unter anderem durch die politische Unsicherheit in den USA im Zuge des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte in Washington bewegt. Außerdem sorgte die Unsicherheit über die künftige Fördermenge der OPEC und die weitere Entwicklung im Handelsstreit zwischen den USA und China zuletzt für Bewegung bei den Ölpreisen.

Im Tagesverlauf dürfte die Entwicklung der Ölreserven in den USA wieder stärker in den Fokus der Anleger rücken. Am Markt wird damit gerechnet, dass die amerikanischen Reserven in der vergangenen Woche erneut gesunken sind. Dies könnte den Ölpreisen weiter Auftrieb verleihen.

Am 20. Dezember hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 53,92 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich gut behauptet. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.276,49 Dollar (nach 1274,62 Dollar am Donnerstag) gehandelt.