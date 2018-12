52-Jähriger im Waldviertel tot auf Terrasse aufgefunden

Schweiggers (APA) - Ein 52-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag in Schweiggers (Bezirk Zwettl) von der Tochter tot auf der Terrasse seines Wohnhauses aufgefunden worden. Der Mann war offenbar zum Laufen unterwegs gewesen, dürfte jedoch gestürzt und mit dem Kopf auf den harten Unterboden geprallt sein, bestätigte eine Polizeisprecherin am Freitag einen Online-Bericht der „NÖN“ („Niederösterreichische Nachrichten“).

Fremdverschulden wird nach Angaben der Polizei ausgeschlossen. Obduktion wurde nicht angeordnet.