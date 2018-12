EU-Vorsitz - Die Bilanz in Statistiken

Brüssel (APA) - Zum Ende der EU-Ratspräsidentschaft hat die Bundesregierung auch eine statistische Bilanz gezogen. „Insgesamt wurden 53 politische Einigungen mit dem Europäischen Parlament und 75 Einigungen im Rat erzielt“, heißt es auf der Website der österreichischen Ratspräsidentschaft www.eu2018.at .

Des Weiteren wurden demnach „56 Schlussfolgerungen und Empfehlungen angenommen, 509 weitere Entscheidungen des Rates erreicht und 52 Rechtsakte vom Rat und dem Europäischen Parlament unterschrieben“.

Insgesamt fanden nach Angaben der Regierung im zweiten Halbjahr während des österreichischen Vorsitzes 2.722 Veranstaltungen und Tagungen statt, darunter vier Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs (zwei reguläre EU-Gipfel, ein Brexit-Sondergipfel und ein informeller Gipfel in Salzburg).

36 Ministerräte haben unter österreichischem Vorsitz in Brüssel und Luxemburg getagt, des weiteren 2.062 Sitzungen von Vorbereitungsgremien des Rates. 161 Triloge wurden mit dem Europäischen Parlament abgehalten, bei sieben Plenartagungen im Europäischen Parlament war der EU-Vorsitz anwesend. Dazu kommen den Angaben der Regierung zufolge 14 informelle Tagungen der unterschiedlichen Ratsformationen sowie 363 weitere Vorsitz-Veranstaltungen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betont auf der Website der EU-Ratspräsidentschaft, es sei beim Thema Migration „eine Trendwende gelungen“. Der Fokus sei auf den Außengrenzschutz und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten gelegt worden.

Weiters werden von der Regierung ein verstärkter Blick auf den Westbalkan, das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Salzburg, die Subsidiaritätskonferenz in Bregenz, die Antisemitismuskonferenz in Wien, Fortschritte beim mehrjährigen EU-Finanzrahmen 2021-2027, die Brexit-Verhandlungen, das hochrangige Forum Afrika-Europa in Wien sowie die in der Schlussphase des EU-Vorsitzes erzielten Einigungen zum Klima- und Umweltschutz (CO2-Reduktionen für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, LKW und Busse, Eindämmung von Einwegplastik und Elektrizitäts-Binnenmarkt-Regeln) hervorgehoben.