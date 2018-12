Neujahrswunsch von Zielfahndern: 54 Verbrecher fangen

Den Haag (APA/dpa) - Einen Neujahrswunsch der besonderen Art haben die Polizeibehörden der 28 EU-Staaten. Sie wünschen sich Hinweise auf 54 besonders intensiv gesuchte Verbrecher. „Unser Vorsatz fürs neue Jahr: All diese bösen Burschen hinter Gitter bringen“, teilte die EU-Polizeibehörde Europol in Den Haag am Freitag per Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Die Behörde verband den Vorsatz mit einem Fahndungsaufruf: „Sie können unseren Wunsch zur Wirklichkeit werden lassen. Können Sie uns helfen?“

Die von den Zielfahndern der nationalen Polizeibehörden erstellte Liste enthält Fahndungsfotos von 54 Männern und Kurzbeschreibungen der ihnen zur Last gelegten Verbrechen. Dabei handelt es sich vor allem um Morde, Suchtgifthandel in großem Stil und organisiertes Verbrechen.

Zu den Gesuchten auf der Liste gehören auch zwei Mitglieder der italienischen Mafia-Organisation Cosa Nostra sowie zwei Russen, die im März am Giftangriff auf den ehemaligen Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia im englischen Salisbury beteiligt gewesen sein sollen. Aber auch der seit 1995 flüchtige Häftling Tibor Foco und Friedrich Felzmann, der Ende Oktober 2017 in Stiwoll bei Graz zwei Nachbarn erschossen haben soll, sind unter den Most Wanted zu finden.