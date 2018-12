Europas Leitbörsen tendieren am Vormittag befestigt

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben am Freitagvormittag mit Aufschlägen tendiert. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 11.00 Uhr mit plus 1,61 Prozent bei 2.984,60 Einheiten.

Der DAX in Frankfurt gewann indes um 1,54 Prozent auf 10.541,09 Punkte. Der deutsche Leitindex wird heute bereits um 14.00 Uhr aus dem Handel gehen und dürfte damit sein Börsenjahr mit klaren Jahresverlusten von etwa 18 Prozent beenden.

In London zeigte sich der FTSE-100 ebenfalls mit plus 1,54 Prozent auf 6.686,15 Punkte. An der London Stock Exchange wird am Montag verkürzt gehandelt werden.

Ob sich die freundliche Kurstendenz in den kommenden Stunden als nachhaltig erweisen wird, bleibt angesichts der zuletzt starken Kursausschläge an den globalen Börsen abzuwarten. Auftrieb kam zum Wochenschluss von der Wall Street. Der Dow Jones Industrial hatte am Donnerstag zunächst gut die Hälfte seiner 5-prozentigen Mittwochsgewinne wieder abgegeben. Dann aber legten die Anleger in New York erneut den Schalter um und trieben den US-Leitindex spät in die Gewinnzone.

Sowohl Konjunktur- als auch Unternehmensdaten blieben am heutigen Handelstag dünn gesät. Lediglich Daten aus Spanien dürften in den Fokus gerückt sein. Dort hatte sich die Inflation laut Statistikamt im Dezember deutlich abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Jahresvergleich um 1,2 Prozent gestiegen, teilten Experten mit. In den beiden Vormonaten hatte die Jahresinflationsrate noch spürbar höher bei 1,7 Prozent im November und 2,3 Prozent im Oktober gelegen.

Indes war die spanische Wirtschaft in den Sommermonaten weiter gewachsen. Wie Ökonomen mitteilten, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im dritten Quartal 0,6 Prozent höher als im Vorquartal. Eine vorläufige Schätzung für die Monate Juli bis September wurde damit wie von Analysten erwartet bestätigt. Damit zeigte in Spanien das dritte Quartal in Folge ein Wachstum von 0,6 Prozent.

Bei Betrachtung der Einzelwerte des Euro-Stoxx-50 zeigten sich heute ASML und Bayer mit Gewinnen von jeweils mehr als zwei Prozent. Die Aktien des deutschen Pharmakonzern dürften jedoch auf Jahressicht betrachtet mit einem Minus von mehr als 40 Prozent aus dem Börsenjahr gehen.

Auf Jahressicht tendieren darüber hinaus auch die Aktien der Deutsche Post deutlich schwächer. Während die Titel am Anfang des Jahres noch knapp 40 Euro gekostet hatten, notierten sie am heutigen Vormittag bei 24 Euro zwar mit einem Tagesplus von 0,7 Prozent, aber aufs Jahr gesehen klar im Minus.

