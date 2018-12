Keine Konsequenzen für Münchner Theater-Chef nach Aufruf zu Demo

München (APA/dpa) - Der Chef der Münchner Kammerspiele, Matthias Lilienthal, muss nach einem Aufruf zur „#ausgehetzt“-Demonstration im Sommer nicht mit Konsequenzen rechnen. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) werde keine dienstaufsichtsrechtlichen Schritte gegen Lilienthal einleiten, teilte die Stadt am Freitag mit.

Das Kulturreferat begründete die Entscheidung in einem Antwortschreiben an die CSU-Stadtratsfraktion auch mit der Freiheit der Kunst. „Kunst ist kein Selbstzweck“, heißt es in dem von dem scheidenden Kulturreferenten Hans-Georg Küppers (SPD) unterzeichneten Schreiben.

Die Münchner Stadtrats-CSU hatte versucht, den städtischen Kammerspielen - und ebenso dem Volkstheater - einen Aufruf zu der Demonstration „#ausgehetzt - gemeinsam gegen die Politik der Angst“ zu verbieten, die sich vor allem gegen die Flüchtlingspolitik der CSU und einen Rechtsruck in Deutschland richtete. Die Christsozialen sahen die Neutralitätspflicht für städtische Einrichtungen verletzt und forderten „dienstaufsichtsrechtliche Maßnahmen“.

Zehntausende hatten an der Demonstration am 22. Juli teilgenommen. Die Polizei sprach von 25.000 Menschen, die Veranstalter sogar von 50.000. Reiter selbst war bei der Demo als Redner aufgetreten.