Wiener Börse (Mittag) - ATX steigt 2%, trotzdem winkt Jahresverlust

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am letzten Handelstag in diesem Jahr zu Mittag seine Vortagesverluste abgeschüttelt. Der ATX wurde am Freitag um 12.00 Uhr mit 2.738,85 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 57,6 Punkten bzw. 2,15 Prozent. Während der Handel heute schon um 14.15 Uhr endet, bleibt die Wiener Börse am kommenden Montag und Dienstag geschlossen.

Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +1,74 Prozent, FTSE-100/London +1,75 Prozent und CAC-40/Paris +1,75 Prozent.

Nachrichten bleiben am heimischen Markt dünn gesät. Die OMV schloss einen 578 Mio. Dollar (508 Mio. Euro) schweren Deal in Neuseeland mit Shell ab. Die Übernahme bringt der OMV bis zu 100 Mio. Barrel Öl-Äquivalent (boe) an förderbaren Vorräten zusätzlich. Die Aktien des Öl- und Gaskonzerns gewannen 1,70 Prozent. Schoeller-Bleckmann zogen sogar mit plus 5,24 Prozent an die Spitze des ATX Prime. Ans Ende der Kurstafel fielen AG mit einem Abschlag von 1,89 Prozent.

Zieht man aufs Jahr gesehen am heimischen Aktienmarkt Bilanz, präsentieren sich die Aktien der voestalpine (plus 1,27 Prozent) mit einem Jahresverlust von rund 48 Prozent als größte Kursverlierer im ATX. Im breiter gestreuten prime market der Wiener Börse schreiben Semperit mit mehr als minus 56 Prozent das größte Minus.

ATX-Primus war dagegen der Verbund, dessen Titel legten im Jahresverlauf mehr als 84 Prozent zu. Die Aktien des Stromversorgers dämpften ihre Vortagesverluste mit plus 1,65 Prozent ein.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.15 Uhr bei 2.744,24 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsstart bei 2.681,37 Einheiten. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 2,06 Prozent höher bei 1.383,94 Punkten. Im prime market zeigten sich 32 Titel mit höheren Kursen, drei mit tieferen und einer unverändert. In einer Aktie kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.418.440 (Vortag: 1.908.348) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 28,79 (45,73) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 188.405 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,37 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA199 2018-12-28/12:14