Kurz empfängt EVP-Spitzenkandidat Weber am Neujahrstag

Wien (APA) - Am 1. Jänner 2019 wird Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) den Fraktionsvorsitzenden und EU-Wahl-Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, in Wien zu einem Arbeitsgespräch empfangen. Wie es aus dem Bundeskanzleramt am Freitag gegenüber der APA hieß, wird Kurz mit dem CSU-Politiker zuvor das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker besuchen.

Inhaltlich werde es bei dem Gespräch um EU-Themen gehen. Auf der Agenda stehen demnach eine Bilanz des österreichischen EU-Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2018 sowie kommende Herausforderungen, darunter vor allem die EU-Wahl im Mai 2019.