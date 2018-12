Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Freitag keine klare Richtung gefunden. Der Nikkei-225 Index in Tokio fiel heute um 0,31 Prozent auf 20.014,77 Punkte und schloss heuer mit einem Jahresminus von mehr als zehn Prozent. Dass die japanische Industrieproduktion im November nicht so stark gesunken war wie erwartet, rückte in den Hintergrund.

Der Hang Seng Index in Hongkong gewann indes 0,10 Prozent auf 25.504,20 Einheiten. Zu Silvester am Montag findet laut Angaben der Hongkonger Börse ein verkürzter Handel statt, weswegen keine endgültige Jahresbilanz gezogen werden kann. Der Shanghai Composite stieg am heutigen Handelstag um 0,44 Prozent auf 2.493,90 Punkte.

Unter den Einzelwerten rückten in China die Papiere von ZTE in den Fokus. US-Präsident Donald Trump überlegt Insiderberichten zufolge, amerikanischen Unternehmen den Gebrauch von Telekommunikationsgeräten der chinesischen Firma zu verbieten. Die Hongkong-Notierung von ZTE stieg dennoch um 1,10 Prozent.

In Japan waren während des Handels die Papiere von Nissan in den Vordergrund gerückt. Der japanische Autobauer muss einem Insider zufolge seine Produktion in China in den kommenden Monaten reduzieren. Zwischen Dezember und Februar würden rund 30.000 Wagen weniger gebaut, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Dies hänge mit der gesunkenen Nachfrage auf dem weltgrößten Automarkt zusammen. Die Aktien des Konzerns gaben um 0,51 Prozent nach.

Die Märkte in Indien und Australien zeigten sich am Freitag einheitlich fester. Der Sensex 30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 36.076,72 Zählern mit plus 0,75 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney schloss um klare 0,95 Prozent fester bei 5.716,00 Einheiten. Am Montag wird in Australien ein verkürzter Handel stattfinden, ehe das neue Jahr eingeleitet wird.