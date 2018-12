„Schischaukel Mönichkirchen“ in NÖ investierte in Infrastruktur

Mönichkirchen (APA) - Die Skischaukel Mönichkirchen-Mariensee im südlichen Niederösterreich hat rund 600.000 Euro in die Infrastruktur investiert. Der aus dem Jahr 1976 stammende Tellerlift wurde erneuert, die Beschneiungsanlage um fünf Schneekanonen erweitert, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt. In der Saison 2017/18 verzeichnete das Skigebiet demnach erstmals mehr als 100.000 Ersteintritte.

„Dank der sensationellen Entwicklung des Familienskigebietes“ seien die Investitionen „aus eigener Kraft möglich“, teilte die niederösterreichische Wirtschaftsagentur ecoplus angesichts von 111.053 Ersteintritten in der vergangenen Saison mit. 2016/17 war das Skigebiet mit 96.498 Ersteintritten noch an der 100.000er-Marke vorbeigeschrammt.

In der laufenden Saison können sich Skibegeisterte seit dem 8. Dezember auf einen revitalisierten Tellerlift verlassen. „In Summe werden die 13 Pistenkilometer nun mit drei Vierer-Sesselbahnen, einem Seillift und dem neuen Tellerlift erschlossen“, sagte Geschäftsführer Gerald Gabauer. Mit der Erweiterung der Beschneiungsanlage im Bereich der Mönichkirchner Schwaig wurde zudem die Schneesicherheit in einem zentralen Bereich weiter erhöht.