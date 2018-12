Kärnten übernimmt Vorsitz in LH-Konferenz und im Bundesrat

Klagenfurt (APA) - Für das erste Halbjahr 2019 übernimmt wieder einmal Kärnten den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz und des Bundesrates. Die Vorsitzübergabe von Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) an seinen Kärntner Amtskollegen Peter Kaiser (SPÖ) findet am 9. Jänner in Klagenfurt statt. Im Bundesrat wird der Ferlacher SPÖ-Bürgermeister Ingo Appe als Vorsitzender fungieren.

Die Landeshauptleutekonferenz tagt am 15. und 16. Mai in Kärnten, auch die Konferenzen der Finanzreferenzen (11./12. April), der Gesundheitsreferenten (9./10. Mai) und Agrarreferenten (14. Jänner) finden im südlichsten Bundesland statt, ebenso die Feuerwehrreferenten. Familien- und Umweltreferenten tagen in der Steiermark, Sozial und Verkehrsreferenten in Salzburg, die Kulturreferenten in Oberösterreich und die Landesamtsdirektoren in Vorarlberg. Für die Fachreferentenkonferenzen gilt nämlich ein gesondertes Rotationsprinzip.