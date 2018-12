BKA hält Rekordmenge bei weltweiten Kokain-Funden für möglich

Wiesbaden (APA/dpa) - Das Bundeskriminalamt (BKA) in Deutschland schließt beim weltweit sichergestellten Suchtgift Kokain eine Rekordmenge im Jahr 2018 nicht aus. 2017 zuvor hätten Ermittler insgesamt 632 Tonnen der Droge konfisziert, sagte eine BKA-Sprecherin am Freitag in Wiesbaden. Bis zum November diesen Jahres habe die beschlagnahmte Menge global bei 608 Tonnen gelegen.