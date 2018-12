Sieben Tage Innenpolitik - die Woche vom 31.12. zum 6.1.

Wien (APA) - Die Innenpolitik startet ruhig ins neue Jahr: Highlights der kommenden Woche sind Klassiker wie die Fernsehansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Jahresbeginn. Das Staatsoberhaupt besucht zudem mit seinem finnischen Amtskollegen das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nimmt EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber mit.

Zu Silvester am Montag hält traditionell Kardinal Christoph Schönborn seine Ansprache im ORF-Fernsehen. Sonst stehen vorerst keine Termine an, es darf also ausnehmend gefeiert werden. Gut gerutscht, folgt dann am Neujahrstag gleich die nächste TV-Ansprache, diesmal vom evangelischen Bischof Michael Bünker. Ebenfalls zu den Österreicherinnen und Österreichern spricht am Abend des 1. Jänner Bundespräsident Van der Bellen.

Davor lauscht Van der Bellen am Dienstagvormittag gemeinsam mit seiner Ehefrau Doris Schmidauer und seinen Gästen, dem finnischen Präsidentpaar Sauli Niinistö und Jenni Haukio, dem Neujahrskonzert im Wiener Musikverein. Auch ein Gespräch und Pressestatements der beiden Präsidenten im Hotel Imperial sind geplant.

Auch Bundeskanzler Kurz empfängt am Neujahrstag einen Gast, nämlich den Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei für die EU-Wahl, Manfred Weber. Nach dem gemeinsamen Besuch des Neujahrskonzerts führen die beiden ein Arbeitsgespräch, bei dem es etwa um den österreichischen Ratsvorsitz im vergangenen Halbjahr und Herausforderungen im neuen Jahr gehen wird. Auch Pressestatements im Kanzleramt stehen am Programm.

Am Mittwoch wird der gebürtige Liechtensteiner Vinzenz Wohlwend zum neuen Abt der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau in Bregenz geweiht. In Wien macht die Sozialdemokratische Homosexuellenorganisation (SoHo) mit einer Aktion vor dem Kanzleramt auf die mit Jahresbeginn mögliche „Ehe für Alle - Frohes neues JA“ aufmerksam.

Weiter fleißig unterwegs sind die Sternsinger, am Freitag sind sie bei Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zu Gast. Samstag und Sonntag sind vorerst terminfrei.

~ Die wichtigsten Termine der kommenden Woche:

Montag, 31. Dezember: Wien * 19:48 Uhr Silvesteransprache von Kardinal Schönborn (ORF2)

Dienstag, 1. Jänner: Wien * ab 9.55 Uhr Bundespräsident Van der Bellen empfängt finnischen

Amtskollegen Niinistö (Hotel Imperial), anschließend

gemeinsamer Besuch des Neujahrskonzertes (Wiener

Musikverein) * 14.00 Uhr Bundeskanzler Kurz empfängt EVP-Spitzenkandidat Weber

(Bundeskanzleramt) * 18:05 Uhr ORF-Neujahrsansprache des evang. Bischofs Bünker (ORF2) * 19:47 Uhr ORF-Neujahrsansprache von Bundespräsident Van der Bellen

(ORF2)

Mittwoch, 2. Jänner: Wien * 11.00 Uhr Aktion Sozialdemokratische Homosexuellenorganisation (SoHo)

„Ehe für Alle - Frohes neues JA“ (vor Bundeskanzleramt) Bregenz * 14.00 Uhr Kloster Mehrerau „Weihe von Abt Vinzenz Wohlwend“ (Abtei

Mehrerau)

Donnerstag, 3. Jänner Vorerst keine Termineinträge

Freitag, 4. Jänner * 10.00 Uhr Sternsingerbesuch bei Bildungsminister Heinz Faßmann

(Bildungsministerium)

Samstag, 5. Jänner Vorerst keine Termineinträge

Sonntag, 6. Jänner Vorerst keine Termineinträge ~