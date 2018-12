Überfall in Kirche - Drei Geistliche aus Spital entlassen

Wien (APA) - Von den fünf bei dem Überfall in Wien-Floridsdorf verletzten Ordensmännern konnten noch in der Nacht auf Freitag drei wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden, berichtete die Kathpress. „Der Orden ist in intensiver Zusammenarbeit mit der Polizei um Aufklärung bemüht“, sagte der Vorstandsvorsitzende des Schulvereins „De La Salle“, Walter Kröner.

Kröner zeigte sich erleichtert, dass es zumindest drei Opfern bessern gehe. „Unsere Gedanken sind jetzt ganz bei den beiden schwer verletzten Mitbrüdern, und wir hoffen, dass sie bald wieder völlig gesund bei uns sein werden“, sagte er namens des Ordens.

„Tief betroffen“ zeigte sich auch Kardinal Christoph Schönborn unmittelbar nach der Tat am Donnerstagabend. „Kirchen sind Orte des Friedens und der Zuwendung - das macht uns die Weihnachtszeit in besonderer Weise bewusst.“ Umso trauriger sei die Nachricht vom brutalen Ereignis, sagte der Wiener Erzbischof gegenüber der Kathpress. „Gott sei Dank kommt so etwas in Österreich nur sehr selten vor. Ich bete für die baldige Genesung der Opfer und die Reue der Täter.“ Der Wiener Erzbischof besuchte gleich nach Beendigung des Großeinsatzes der Polizei den Orden in Strebersdorf.