Wiener Rentenmarkt knapp vor Jahresschluss kaum bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitag zu Mittag behauptet gezeigt. Die Kurse und Renditen der wichtigsten Benchmark-Staatsanleihen bewegten sich knapp vor dem Jahresultimo kaum mehr. Auch deutsche Bundesanleihen traten weitgehend auf der Stelle.

Das Geschäft am letzten Handelstag des Jahres verlief ruhig und impulsarm. Aufmerksam verfolgt wird der sogenannte „Shutdown“ in den USA. Die Haushaltssperre in den USA wird voraussichtlich bis ins neue Jahr dauern. Im fast leeren US-Senat fiel am Donnerstag nur wenige Minuten nach Sitzungsbeginn die Entscheidung, sich auf Montag, den letzten Tag dieses Jahres, zu vertagen. Über das Haushaltsgesetz soll aber erst am 2. Jänner wieder verhandelt werden.

Heute um 12.15 Uhr notierte der marktbestimmende März-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 163,76 um 3 Ticks über dem letzten Settlement von 163,73. Das bisherige Tageshoch lag bei 163,76, das Tagestief bei 163,42. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 34 Basispunkte. Der Handel verläuft bei schwachem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 117.779 Dezember-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,33 (zuletzt: 1,32) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,47 (0,48) Prozent, die fünfjährige mit -0,18 (-0,17) Prozent und die zweijährige lag bei -0,54 (-0,55) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 47 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 36 (31) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 20 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 2 (13) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 104,10 104,67 1,33 47 104,03 Bund 28/01 10 0,75 102,39 102,47 0,47 36 102,3 Bund 23/03 5 0,00 100,78 100,94 -0,18 20 100,78 Bund 20/01 2 3,90 106,88 107,04 -0,54 2 107 ~