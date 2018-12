Australier beschlagnahmten 900 Kilo Heroin im Arabischen Meer

Sydney (APA/dpa) - Im Rahmen eines internationalen Einsatzes gegen weltweiten Drogenschmuggel ist der australischen Marine kurz vor Weihnachten ein großer Fisch ins Netz gegangen: Sie beschlagnahmte nach eigenen Angaben mehr als 900 Kilogramm Heroin im Arabischen Meer.

Die Ware, die bei Razzien auf zwei Fischerbooten in internationalem Gewässer sichergestellt wurde, habe einen geschätzten Wert von 279 Millionen Australischen Dollar (172 Mio. Euro), teilte das Verteidigungsministerium des Landes am Freitag mit. Die Drogen seien noch auf See vernichtet worden.

Der Einsatz war Teil der „Operation Manitou“, in der 32 Staaten unter Führung der USA gegen den illegalen Drogen- und Waffenhandel vorgehen. Die beschlagnahmte Heroin-Ladung sei für den weltweiten Vertrieb vorgesehen gewesen, sagte ein Kommandeur der australischen Fregatte HMAS Ballarat. Welche Nationalität die Drogenschmuggler hatten und was mit ihnen geschah, teilte das Ministerium nicht mit.