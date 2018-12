Deutscher Verkehrsminister ebnet Weg für Diesel-Nachrüstungen

Berlin (APA/AFP) - Im Kampf gegen Fahrverbote für Dieselbesitzer hat das deutsche Verkehrsministerium kurz vor Jahresende die technischen Vorschriften für Hardware-Nachrüstungen vorgelegt - und damit den Weg dafür geebnet, dass auch ältere Diesel künftig die Grenzwerte einhalten können. „Jetzt ist die Nachrüstindustrie am Zug, wirksame Systeme zu entwickeln“, erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Gegenwind kommt allerdings von den Autobauern; Verbraucherschützer forderten die Konzerne deshalb auf, Hardware-Nachrüstungen nicht länger zu blockieren.

Das Verkehrsministerium schrieb in einem am Freitag veröffentlichten 30-seitigen Papier die technischen Anforderungen für die „Allgemeine Betriebserlaubnis“ (ABE) fest, die für die Zulassung der Hardware-Bausätze durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) nötig sind. Das ist ein wichtiger Schritt für den Umbau älterer Diesel-Pkw, die in zahlreichen Ballungsgebieten im kommenden Jahr von Fahrverboten betroffen sein könnten.

Bei der Umrüstung zur Reduzierung des Stickoxidausstoßes von Diesel-Fahrzeugen werden sogenannte SCR-Katalysatoren eingebaut, die mit Harnstofflösung arbeiten. Die Nachrüstsätze müssen vom Kraftfahrtbundesamt genehmigt werden.

Aktuell lägen allerdings noch keine Anträge von Herstellern oder der Nachrüstindustrie vor, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums in Berlin. Sobald Anträge vorlägen werde das KBA diese „schnellstmöglich“ prüfen.

Scheuer erklärte, mit den Systemen müssten „alle Grenzwerte und Vorschriften eingehalten werden“. Wenn dann die Genehmigung durch das KBA erteilt werde, sollten die Systeme „zeitnah“ auf dem Markt angeboten werden können.

Deutschlands Autobauer stehen den Hardware-Nachrüstungen aber höchst skeptisch gegenüber. Der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) warnte, Besitzer älterer Diesel könnten bei technischen Problemen nach einer Nachrüstung nicht mit Unterstützung der deutschen Hersteller rechnen.

„Wir können keine Garantie für ein Fahrzeug übernehmen, in das nachträglich Abgasreinigungssysteme Dritter eingebaut wurden“, sagte Verbandspräsident Bernhard Mattes der Zeitung „Die Welt“ vom Freitag. „Wenn ein Kunde sein Fahrzeug umbauen lässt, dann tragen er und der Nachrüster auch die Verantwortung für mögliche Folgeschäden.“

Der „Spiegel“ berichtete am Freitag, der Autobauer Volkswagen stelle sich dabei quer, die Hersteller von Nachrüstsystemen zu unterstützen. Der Konzern wolle Spezialfirmen, die ab Jänner mit der Entwicklung der Systeme beginnen könnten, technisch nicht helfen, schrieb das Nachrichtenmagazin.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) appellierte an die Hersteller, eine Hardware-Nachrüstung nicht zu blockieren. „Es kann nicht sein, dass die Unternehmen, die den Abgasskandal verursacht haben, eine Lösung für Menschen mit kleinem Geldbeutel blockieren, weil sie darauf keine Lust haben“, sagte vzbv-Mobilitätsexpertin Marion Jungbluth dem „Handelsblatt“.

Die Hersteller sollten im kommenden Jahr betroffenen Dieselbesitzern individuelle Lösungen anbieten - und etwa SCR-Katalysatoren, die sie als Sonderausstattung oder für andere Märkte entwickelt hätten, schnellstmöglich zulassen und den Kunden anbieten.

Damit den Verbrauchern nicht mittel- und langfristig ein Schaden entstehe, müsse für die Nachrüstung die Gewährleistung ausgeweitet werden, sagte Jungbluth der Zeitung weiter. Nötig sei eine „klare Regelung“ zwischen Autoherstellern und Anbietern von Nachrüstsystemen, wer für welche Schäden am Fahrzeuge die Haftung übernehme.

Die FDP kritisierte indes, dass Verkehrsminister Scheuer und die Autoindustrie „seit über einem Jahr“ die Hardware-Nachrüstung verzögert hätten. „Weder die Finanzierung noch die Haftung ist geklärt“, sagte der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Oliver Luksic, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Samstagsausgaben).