Wiener Silvesterpfad - Mitnehmen von Pyrotechnik untersagt

Wien (APA) - Im Bereich des Silvesterpfades in der Wiener Innenstadt, zu dem Hunderttausende Menschen erwartet werden, ist laut Polizei bereits das Mitführen von pyrotechnischen Gegenständen untersagt. Außerdem werde es im Veranstaltungsgebiet Videoüberwachung geben, hieß es am Freitag in einer Presseaussendung.

Verschiedene Rammschutzmaßnahmen seien im Veranstaltungsbereich getroffen worden. Gerade Besucher von großen Menschenansammlungen wie dem Silvesterpfad sollten sich außerdem vor Taschen- und Trickdieben schützen, warnte die Polizei.

Zu Silvester wird ab 20.00 Uhr eine Sperre der Ringstraße zwischen Operngasse und Grillparzerstraße errichtet, die zumindest bis 1.30 Uhr am Neujahrstag aufrecht bleibt. Am Besten sei es, mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Innenstadt zu fahren und das Auto stehen zu lassen.

Die Polizei wird zu Silvester in ganz Wien mit mehreren Hundert zusätzlichen Polizisten im Einsatz sein. Neben Beamten der Bezirkspolizei werden Kräfte der Wega, der Polizeidiensthundeeinheit, der Landesverkehrsabteilung sowie des Landeskriminalamtes eingesetzt.

(S E R V I C E - Infos und Sicherheitsbestimmungen auf dem Silvesterpfad unter https://wienersilvesterpfad.at)