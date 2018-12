Golfstaaten und Syrien gehen auf Versöhnungskurs

Damaskus (APA/dpa) - Fast sieben Jahre nach ihrem Abzug öffnen die arabischen Golfstaaten Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wieder ihre Botschaften in Syrien. Das bahrainische Außenministerium kündigte am Freitag an, dass die Botschaft des Königreichs ihre Arbeit in Syrien „weiterführen“ werde.

Die Öffnung der Botschaften ist eine Wende in der bisherigen Syrienpolitik der arabischen Golfstaaten. Bahrain und die weiteren Länder des Golfkooperationsrates (GCC) - das sind Saudi-Arabien, Katar, Kuwait, der Oman und die VAE - hatten ihre Botschafter im Februar 2012 aus Syrien abberufen, um damit gegen das brutale Vorgehen der syrischen Regierung gegen die Bevölkerung zu protestieren.

Nachdem US-Präsident Donald Trump einen Abzug der US-Truppen aus Syrien angekündigt hat, befürchten die arabischen Golfstaaten einen zu großen Einfluss des Irans in Syrien. Der Iran unterstützt wie Russland und die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah die syrische Regierung von Präsident Bashar al-Assad.

Die VAE hatten bereits am Donnerstag mit dem Hissen der Nationalflagge an der Botschaft ihre Arbeit in Syrien wieder offiziell aufgenommen. Der Schritt unterstreiche das Bekenntnis der Emirate, die Beziehungen zu Syrien wieder auf einen normalen Kurs zu bringen, hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriums. Dadurch solle die „arabische Rolle“ bei der Stabilisierung Syriens gestärkt werden.

Syrien war 2011 aus der Arabischen Liga ausgeschlossen worden. Mehrere arabische Staaten verhängten Sanktionen. Zugleich unterstützten einige Staaten, wie etwa die Emirate oder Saudi-Arabien, auch verschiedene Rebellengruppen im Kampf gegen die Regierungstruppen von Assad.