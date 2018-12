Europas Leitbörsen tendieren im Verlauf mit klaren Gewinnen

Frankfurt am Main (APA) - Die Börsen Europas haben sich am Freitag im Verlauf weiter von den Kursverlusten des Vortages erholt. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 stieg um sehr klare 1,65 Prozent auf 2.985,81 Punkte. Der FTSE-100 der Börse London gewann gar 1,77 Prozent und steht nun bei 6.701,36 Stellen.

Sofern sich die Gewinne halten, dürfte eine sehr volatile Börsenwoche versöhnlich zu Ende gehen. Hintergrund für das Hin und Her während der Feiertagswoche waren teils extreme Kursschwankungen in den USA.

Im neuen Jahr sehen sich die Investoren mit vielen Risiken wie etwa die Abstimmung im britischen Unterhaus über den Brexit-Vertrag, die internationalen Handelsstreitigkeiten und den Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA konfrontiert. Insofern könnte es an den Börsen auch weiterhin turbulent zugehen.

Seitens Konjunkturdaten rückten am heutigen Handelstag spanische Datensätze in den Fokus. Auf der iberischen Halbinsel hatte sich die Inflation laut Statistikamt im Dezember deutlich abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Jahresvergleich um 1,2 Prozent gestiegen, teilten Experten mit. Indes war die spanische Wirtschaft in den Sommermonaten weiter gewachsen. Wie Ökonomen mitteilten, lag die Wirtschaftsleistung (BIP) im dritten Quartal 0,6 Prozent höher als im Vorquartal.

Unternehmensseitig blieben neue Nachrichten hingegen dünn gesät. Bei Betrachtung der Einzelwerte des Euro-Stoxx-50 stiegen Linde und ASML mit Kursgewinnen von jeweils mehr als drei Prozent an die Spitze des Eurozonen-Leitindex. Der schwächste Wert waren die Aktien von Enel, die immerhin mit einem Plus von 0,36 Prozent notierten.

Am kommenden Montag, wird an der Londoner Börse als auch der Euronext verkürzt gehandelt, womit das Börsenjahr für einige europäische Indizes noch nicht ganz vorüber ist. Dass sich jedoch ein negatives Jahresultimo für die meisten Börsenbarometer diesseits des Atlantiks ergeben werde, gilt unter Börsianern als sicher.

~ ISIN EU0009658145 ~ APA263 2018-12-28/14:01