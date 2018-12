Vermisster Wiener 2 - Arian wartet in Mailand auf seine Familie

Mailand/Wien (APA) - Der Wiener warte jetzt darauf, dass Angehörige ihn abholen, sagte Riccardo Tanieli, der Leiter des Betreuungszentrums, im Gespräch mit der APA. Allerdings war die Information, dass sich Arian in Mailand befindet, bis Freitagmittag auf dem Behördenweg noch nicht nach Wien gelangt.

Der Neuropsychiater Tanieli leitet seit zehn Jahren das Betreuungszentrum für autistische Jugendliche Mater Gratiae, in dem 60 Menschen untergebracht sind. Einen Fall wie jenen von Arian habe er bisher noch nie erlebt. „Für uns ist dies ein großes Weihnachtsgeschenk. Ich freue mich, endlich Arians Mutter kennenzulernen“, sagte Tanieli.

Der junge Mann lebt seit Mai 2017 in der Mailänder Einrichtung. Dorthin war er gebracht worden, nachdem er wiederholt aus der offenen Einrichtung davongelaufen war, in der er zunächst gewohnt hatte. „Arian sagte zunächst, seine Eltern seien bei einem Unfall gestorben und behauptete, er wollte nach Florenz zu seiner Familie zurück. Wir haben in Florenz nachgeforscht, dort jedoch keine Hinweise zu Arian gefunden“, berichtete Tanieli.

Am Mittwoch sei es zu einer überraschenden Wende gekommen. „Arian war nach Weihnachten nervös. Etwas ist in ihm in Bewegung gekommen und er hat uns von sich berichtet und uns den Namen seines Vaters mitgeteilt. Jetzt wartet er auf seine Familie und sagt, er will nach Hause zurück. Er hat beschlossen, dass sein Urlaub zu Ende ist“, scherzte Tanieli.