SPORT - Termine Sa, 29. bis Mo, 31.12.2018

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~

Sport - Termine am Samstag, 29. Dezember 2018

SKI ALPIN * 10:30 N/Semmering Weltcup-Slalom Damen

13:30 2. Durchgang

(live auf ORF eins)

* 11:45 Bormio Weltcup-Super-G Herren (live auf ORF eins)

FUSSBALL Int. Ligen/England/Premier League/20. Runde * 16:00 Brighton Brighton and Hove Albion - Everton * 16:00 Leicester Leicester City - Cardiff City * 16:00 London Fulham - Huddersfield * 16:00 London Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers * 16:00 Watford Watford - Newcastle United * 18:30 Liverpool Liverpool - Arsenal Int. Ligen/Italien/Serie A/19. Runde * 12:30 Turin Juventus Turin - Sampdoria Genua * 15:00 Empoli Empoli - Inter Mailand * 15:00 Genua Genoa - ACR Fiorentina * 15:00 Parma FC Parma - AS Roma * 15:00 Reggio Emilia US Sassuolo - Atalanta Bergamo * 15:00 Rom Lazio Rom - Torino * 15:00 Udine Udinese - Cagliari * 15:00 Verona Chievo Verona - Frosinone * 18:00 Neapel SSC Napoli - Bologna * 20:30 Mailand AC Milan - SPAL Ferrara Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 52B

SKI NORDISCH Langlauf/Tour de Ski * 14:30 Toblach Weltcup: Sprint Skating (Damen, Herren)

(live auf ORF Sport +) Skispringen/Vierschanzentournee * 16:30 Oberstdorf Herren-Weltcup: Qualifikation (live auf ORF

eins)

BIATHLON * 18:15 Gelsenkirchen World Team Challenge (live auf ORF Sport +)

TENNIS * Perth Hopman Cup * 14:00 Abu Dhabi Einladungsturnier: Spiel um Platz drei,

Finale/2. Match

BASKETBALL ABL/14. Runde * 17:00 Wien Vienna D.C. Timberwolves - BK Klosterneuburg

Dukes * 19:00 O/Gmunden Swans Gmunden - Arkadia Traiskirchen Lions * 19:00 O/Wels Raiffeisen Flyers Wels - UBSC Raiffeisen

Graz

DARTS * London WM

Sport - Termine am Sonntag, 30. Dezember 2018

SKI ALPIN * 10:30 N/Semmering Nach Weltcup-Slalom der Damen am Semmering

FUSSBALL Int. Ligen/England/Premier League/20. Runde * 13:00 London Crystal Palace - Chelsea * 15:15 Burnley Burnley - West Ham * 15:15 Southampton Southampton - Manchester City * 17:30 Manchester Manchester United - Bournemouth Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 52B

SKI NORDISCH Langlauf/Tour de Ski * 12:45 Toblach Weltcup: Damen Skating (10 km)

14:45 Herren Skating (15 km)

(live auf ORF Sport +) Skispringen/Vierschanzentournee * 16:30 Oberstdorf Herren-Weltcup: 1. Tournee-Bewerb (live auf

ORF eins)

TENNIS * Perth Hopman Cup

EISHOCKEY EBEL/33. Runde * 17:00 Bozen HCB Südtirol - HC TWK Innsbruck * 17:30 Wien spusu Vienna Capitals - HC Znojmo * 17:30 K/Villach Panaceo VSV - Moser Medical Graz 99ers * 17:30 V/Dornbirn Dornbirner EC - Red Bull Salzburg (live auf

www.servushockeynight.com ) * 17:30 Szekesfehervar Fehervar AV19 - Liwest Black Wings Linz * 17:30 Zagreb KHL Medvescak Zagreb - KAC

BASKETBALL ABL/14. Runde * 18:00 Wien BC Hallmann Vienna - Kapfenberg Bulls

DARTS * London WM

Sport - Termine am Montag, 31. Dezember 2018

FUSSBALL Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 52B

SKI NORDISCH * Garmisch-Part. Vor 2. Tournee-Bewerb in Garmisch-

Partenkirchen Skispringen/Vierschanzentournee * 14:00 Garmisch-Part. Herren-Weltcup: Qualifikation (live auf ORF

eins)

TENNIS - Doha ATP-Turnier * Perth Hopman Cup - 02:00 Brisbane ATP-/WTA-Turnier - 03:00 Auckland WTA-Turnier - 04:00 Shenzhen WTA-Turnier - 10:30 Pune ATP-Turnier

LEICHTATHLETIK * 14:15 O/Peuerbach Silvesterlauf (Damen, 15:00 Herren)

EISHOCKEY * 12:10 Davos Spengler-Cup-Finale

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~