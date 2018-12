Überfall in Kirche - Schulbrüder seit 1857 in Österreich

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA238 vom 28.12.2018 muss der dritte und fünfte Satz im zweiten Absatz dahin gehend richtig gestellt werden, dass sich die Ordensleitung seit Mai 2018 nicht mehr in Strebersdorf in Wien-Floridsdorf, sondern in Rumänien befindet. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Die Geschichte des römisch-katholischen Ordens der Schulbrüder in Österreich geht auf das Jahr 1857 zurück, als acht Brüder aus Deutschland nach Wien kamen und ihnen die Leitung des k.k. Waisenhauses in der Boltzmanngasse im neunten Wiener Gemeindebezirk übertragen wurde. Von hier aus verbreitete sich die Kongregation in der gesamten Österreichisch-Ungarischen Monarchie, heißt es auf der Homepage.

Aus den Schulen der Schulbrüder wurden in den 1990er-Jahren die „De La Salle“-Schulen, die in einem internationalen Netzwerk untereinander verbunden sind. Aufgrund der ständig sinkenden Brüderzahl musste man allerdings 1994 bisher bestehende Distrikte in Mitteleuropa vereinigen und im Distrikt Zentraleuropa zusammenfassen. Die Ordensleitung (das Provinzialat) der Kongregation der Brüder der Christlichen Schulen Provinz Zentraleuropa befand sich bis Mai 2018 in Strebersdorf und ist nun in Pildesti in Rumänien. 2007 wurde das 150-jährige Wirken der Schulbrüder in Österreich gefeiert. Am Standort Wien-Strebersdorf befindet sich auch ein Kindergarten, eine Volksschule, eine kooperative Mittelschule, ein Gymnasium und ein Gästehaus. Derzeit finden gerade umfangreiche Umbauarbeiten auf dem Gelände statt.

Ordensgründer ist Johannes de La Salle, Priester und Domherr in Reims (Frankreich) in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die von ihm gegründeten Schulen waren keine „Schreibschulen“ oder „Armenschulen“, sondern verstanden sich als christliche Schulen und waren für alle Kinder offen. Unterrichtet wurde in der Muttersprache und nicht wie üblich in Latein.

Die Lasallianische Pädagogik im 21. Jahrhundert hat zum Ziel, menschliche, christliche und religiöse Werte durch Bildung und Erziehung der Jugend zu fördern. Schule bedeute nicht nur schulische Struktur, sondern sei „ein Ort zum Leben, der ganzheitliche Bildung und altersgemäßes Wachstum zulässt und fördert“, heißt es in einer Schrift zur Lasallianischen Pädagogik im 21. Jahrhundert.

In Österreich betreuen laut Kathpress 24 Brüder vier Schulstandorte mit mehreren Schulformen in Wien. Träger der verschiedenen Einrichtungen vom Kindergarten bis zum Gymnasium ist nicht mehr der Orden selbst, sondern der mit ihm verbundene „Schulverein De La Salle“.